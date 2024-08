La corrida di Pietracolora scalda i motori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Pentole, tegami e campanacci. Anche in questa 22sima edizione dellaPietracolorese il pubblico domenica è invitato a presentarsi con qualche oggetto che provochi rumore per dimostrare il suo gradimento o la sua avversione a chi si sta esibendo. Si può pure fischiare, ma anche da queste parte la tradizione di imparare ad emettere suoni soffiando tra i denti si è un po’ persa tanto potrebbe essere un numero da intrattenimento. Il programma è già parecchio nutrito e se qualcuno volesse aggiungersi all’ultimo momento, lo spettacolo che ogni anno si tiene anel secondo fine settimana di agosto, non avrebbe problemi ad accoglierlo, tanto sarà il pubblico a fargli capire se vale oppure se è meglio che non vada oltre.