Kia Sportage 2025 | i dettagli del nuovo design trapelano in queste foto spia inedite!

(Di martedì 6 agosto 2024) Kia: idelin! Un debutto su strada che ha catturato gli sguardi di molti: illook della Kiasi mostra sulle curve del Nurburgring, pronta a stupire con le sue ultime novità tecnologiche e stilistiche. Non è stato facile, ma alcunisono saltati fuori anche attraverso leche hanno colto il SUV in azione: il restyling della versione europea della Kiasi prepara a fare la sua grande entrata, promettendo cambiamenti che non riguardano soltanto l'estetica. Il frontale si arricchisce infatti di nuove luci che promettono una visibilità migliorata e una sicurezza rafforzata per chi guida di notte. La Kiasi rifà il look con uno stile esterno fresco e moderno, ereditato dalla sorella maggiore Sorento.