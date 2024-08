Il padre vuole impedire il divorzio della figlia e le taglia le gambe con un’ascia | shock in Pakistan

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Sobia Batool Shah, una giovane di 22 anni, è stata brutalmente aggredita dalconinperché voleva ildal marito imposto dalla famiglia. L’aggressione è avvenuta durante la notte, quando il, accompagnato da altri sei uomini, ha fatto irruzione nella sua abitazione. Sobia, colpita quindici volte, è stata ricoverata in ospedale con gli arti quasi completamente amputati. Secondo il raccontogiovane al Guardian, durante l’attacco ha urlato di dolore e implorato ildi fermarsi, arrivando persino a dichiarare che avrebbe rinunciato alper porre fine alla violenza. I sei aggressori, tra cui il, lo zio e alcuni cugini, avrebbero agito come “punizione” per la sua decisione di chiedere il