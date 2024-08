Il finale di House of The Dragon 2 è stato così povero di pathos che ho sperato in una scena post credit

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Quello che mi è successo ieri sera non era da me. Giunta aldiof The2 hoin una, oltre la sigla, là dove sapevo che non ci sarebbe stata perché impensabile. Questa stagione mi era piaciuta molto, anche se più cerebrale del previsto, anche se non ha raccontato la guerra che mi aspettavo, una di quelle con grandi scene di massa come nella Battaglia dei Bastardi del Trono di Spade.of the2 è stata una stagione molto lontana dal bagno di epos e sangue che ci si attende da eventi associati a casa Targaryen, poggiata sul ferro e il potere dei draghi, e quando la storia parte immersa in venti di guerra. Piuttosto, siamo passati dal fantasy avventuroso a un racconto di spionaggio sotterraneo rispetto a una lunga dimostrazione dell'importanza della diplomazia nella politica estera (e dei suoi meccanismi).