Il crollo del pubblico dei telegiornali

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel monografico di oggi, abbiamo analizzato due aspetti dell’informazione in Italia che risultano essere in crisi: l’informazione cartacea, come noto, è in un calo nel numero delle vendite da anni, ma anche quella online sta prendendo una china preoccupante. E la televisione sta messa meglio? Assolutamente no: si segnala anche una crisi per quel che riguarda gli ascolti dei. I Tg, dunque, sono passati dall’essere “istituzione” a uno strumento sempre meno informativo per gli italiani. LEGGI ANCHE > Il de profundis dell’informazione cartacea italiana I dati della crisisono scritti nero su bianco nell’ultimo report dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom, basato sui dati Auditel relativi al primo trimestre del 2024. La maggior parte dei TG ha perso – alcuni in maniera esponenziale, con una tendenza che prosegue da anni –