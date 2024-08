Deadpool & Wolverine | Shawn Levy svela finalmente la Resistenza – SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024)laA due settimane dall’uscita in sala di, il registapubblica la fotodal set in cui compaiono i “membri della” ovvero quei personaggi che nel Vuoto combattono contro Cassandra Nova (Emma Corrin). Il regista posa accanto a Ryan Reynolds (), Hugh Jackman (), Jennifer Garner (Elektra), Dafne Keen (X-23), Channing Tatum (Gambit) e Wesley Snipes (Blade). Come potete vedere, sono tutti in costume e sappiamo che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vedere queste versioni dei personaggi condividere lo schermo.