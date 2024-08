CYGNI | All Guns Blazing è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024) Konami e lo studio scozzese KeelWorks sono felici di annunciare che: Allè da oggiin tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series XS, Steam ed Epic Games Store. Il titolo arriverà anche sulla piattaforma cloud gaming Blacknut, che verrà presto annunciata. Per celebrare il lancio, è stato presentato un nuovo trailer che mostra le caratteristiche principali di: All, tra cui intensi combattimenti, personalizzazione delle armi, co-op locale e molto altro ancora! Prima del lancio, Konami Digital Entertainment B.V. e KeelWorks hanno realizzato una speciale serie dietro le quinte offrendo ai fan una panoramica sul percorso di KeelWorks, da piccolo team appassionato di videogiochi fino alla firma con KONAMI e alla creazione di: All