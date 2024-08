Cina | crea nuovo sistema elettrico per crescita verde sicurezza energetica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024) Pechino, 06 ago – (Xinhua) – Laoggi ha presentato un piano d’azione per la costruzione di un “”, come parte degli sforzi del Paese per perseguire uno sviluppoe garantire la. Il piano, emesso congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, dall’Amministrazione nazionale per l’energia e dall’Amministrazione nazionale dei dati, delinea le misure da adottare in nove aree tra il 2024 e il 2027. Le autorita’ cinesi si impegneranno ad aumentare la trasmissione di elettricita’ pulita attraverso la rete, a potenziare le centrali elettriche a carbone e a espandere le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano specifica anche le misure finalizzate a garantire il funzionamento stabile delcinese e a potenziare lo sviluppo della rete di distribuzione elettrica.