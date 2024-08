Ciclismo il Giro della Toscana femminile si concluderà a Montecatini Alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)Terme (Pistoia), 6 agosto 2024- Dopo l’ottimo successo dello scorso anno, il 28°-Memorial Michela Fanini, premondiale a tappe di 4 giorni a fine agosto, terminerà anche quest’anno sul traguardo di via Vittorio Veneto a. Il percorso completocorsa che avrà un campo di partenti di lusso come vuole la tradizione, è stato approvato dalla Struttura Tecnica Nazionale e prevede anche un’altra tappa interamente pistoiese così come nel 2023, da Quarrata a Serravalle Pistoiese. Brunello Fanini, direttore dell’organizzazione ha annunciato che la corsa ricorderà l’indimenticabile Michela Fanini e la sua mamma Gulietta e che per la prima volta in 28 edizioni, ci sarà una madrina e un ospite d’onore.