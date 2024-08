Basket | giorno di quarti maschili alle Olimpiadi Apre Germania-Grecia chiude Brasile-USA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo didi finaledi Parigi 2024 per quanto riguarda il tabellone maschile. Tre continenti su cinque sono rappresentati tra le migliori otto squadre della rassegna a cinque cerchi, con quattro europee, tre del continente americano e un’oceanica che si contenderanno i tre posti sul podio. Si parte con(11:00), che sa tantissimo di rivincita in particolare della finale degli Europei del 2005. Allora vinsero gli ellenici e in campo c’era Vassilis Spanoulis, che oggi ènatore della selezione greca. I tempi sono però cambiati, e oggi è laad avere il pronostico a favore. Con piena ragione, peraltro, perché nel girone ha confermato tutte le proprie capacità con la fantasia di Dennis Schroder, la grandissima solidità e capacità realizzativa di Franz Wagner e la presenza di Daniel Theis.