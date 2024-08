Aspettando Sergi Roberto ecco Diks Il Como non si ferma E ora la punta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro la Sampdoria (domenica, ore 20.45 a Genova), ma il mercato sarà aperto fino al 31 agosto e dalci sono da attendersi ancora delle sorprese. La squadra è quasi al completo con undici nuovi innesti. Al gruppo manca solo Ali Jasim che ha appena finito le Olimpiadi con l’Iraq. Undici nuovi giocatori, però, potrebbero non bastare a una società ambiziosa che, a quanto pare, non vuolere solo alla salvezza, ma a qualcosa di più. Fabregas, infatti, sta provando a portare sul Lario qualche ex Barcellona: ha ricevuto il "no" di Oriol Romeu che vuole restare in Catalogna ed è serrato il corteggiamento anche su. Sul giocatore svincolato ci sono anche Roma e Ajax. Nel frattempo è arrivato Kevinche torna in Italia dopo una (piccola) esperienza alla Fiorentina sei anni fa.