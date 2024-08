A Quiet Place | The Road Ahead annunciata la data d’uscita con un nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024) Stormind Games e Saber Interactive hanno annunciato ladi uscita di A: Thecon un, rivelando di conseguenza che il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series XS e PC a partire dalla giornata del 17 ottobre, al prezzo consigliato di 29,99€. Ricordiamo che questo titolo vede i giocatori fare i conti con una invasione che ha sconvolto il mondo, con una ragazza costretta ad affrontare delle creature assetate di sangue per riuscire a sopravvivere in tutta una serie di scenari devastati. Nello specifico i nemici di A: Thesono estremamente simili a quelli presenti nella saga cinematografica, ponendosi di conseguenza come delle creature in grado di percepire anche i suoni più flebili, costringendo di conseguenza i giocatori a fare meno rumore possibile per riuscire a sopravvivere.