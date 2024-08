Volley perché l’Italia affronta la Serbia ai quarti delle Olimpiadi? Accoppiamento infausto figlio delle nuove regole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)si trova costretta adre laneidi finale del torneo difemminile alledi Parigi 2024. Si tratta del peggiore avversario che potesse capitare alla nostra Nazionale in un incontro da dentro o fuori, visto che le balcaniche sono le Campionesse del Mondo e possono contare su un opposto semplicemente stellare come Tijana Boskovic. La corazzata di coach Giovanni Guidetti ha tutte le potenzialità per mettere in difficoltà le azzurre nel match che rappresenta lo spartiacque tra una dolorosa eliminazione e l’ingresso in zona medaglia ai Giochi, ovvero lo scoglio mai superato dal Bel Paese in questo sport (ci limitiamo alle donne).