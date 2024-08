Via alla quinta rata del Pnrr Numeri obiettivi e monitoraggio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) Primi in Europa. Si apre con il dossiere con le tematiche europee legate al commissario italiano la settimana che vede il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rientrare a Palazzo Chigi, dopo la visita in Cina e la tappa parigina a Casa Italia. La prima notizia è lada 11 miliardi versata dCommissione europea a seguito di quattordici riforme e ventidue investimenti in settori strategici come concorrenza, appalti pubblici, giustizia, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, oltre che infrastrutture, sanità, cultura, pubblica amministrazione. IIn totale l’Italia ha già ricevuto 113,5 miliardi di euro, ovvero il 58,4% delle risorse complessive del piano.