Treni domenica nera Circolazione interrotta sulla linea Bologna-Verona

(Di lunedì 5 agosto 2024)da bollino nero ieri pomeriggio per iin transitonel tratto tra Santa Viola e San Giovanni in Persiceto. Un giovane salito su un palo della tensione elettrica nei pressi dei binari ha fatto scattare l’immediata procedura di sicurezza con sospensione delladei convogli. In un primo momento sembrava che lungo i binari stessero camminando alcune persone poi, invece, la situazione si è chiarita grazie all’intervento degli agenti della Polfer e dei tecnici di Rfi. Protagonista un ragazzo di 27 anni, originario del Camerun, che stava viaggiando senza biglietto su un altro treno e che, alla vista del controllore sarebbe sceso in fretta e furia per sfuggire al controllo e sarebbe scappato lungo i binari. Il dipendente delle Ferrovie ha così immediatamente allertanto le forze dell’ordine, segnalando l’uomo sui binari.