Queste foto in anni differenti di Sydney non smentiscono l’innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il 15 maggio 2024 è stato pubblicato un post su Facebook che mostra duegrafie del porto della città di, in Australia. La prima in bianco e nero riporta l’anno 1932, la seconda a colori viene descritta come attuale. Il post è accompagnato da questo commento del suo autore, che parla di ?«bugie e la propaganda» di Greta Thunberg, Al Gore e dell’Ipcc e aggiunge che i livelli del mare non si sono alzati. Si tratta di un contenuto fuori contesto, che veicola una notizia priva di fondamento scientifico. Come ha verificato il sito di fact-checking tedesco Correctiv, lache riporta l’anno 1932 è stata realizzata realmente in quell’anno, mentre quella descritta come “attuale” circola online almeno dal 2013 e non è stato possibile assegnarle una data precisa. Inoltre, non è chiaro nemmeno se lesiano state scattate durante la bassa o l’alta marea.