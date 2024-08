Qual è la storia del miracolo della neve d’agosto a Roma?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ogni anno, non importa quanti gradi ci siano e in questi giorni sono davvero tanti, la basilica di Santa Maria Maggiore adiventa il teatro del. Una cerimonia in cui artificialmente si riproduce l’antica nevicata che colpì,samente, la città nel 358 d.C. Maè ladi questo prodigio? Si dice che una coppia di sposi patrizi, senza figli, decisero di donare tutti i loro beni per costruire una chiesa alla Santa Vergine (l’attuale Basilica). Così, la Madonna apparve ai due nella notte fra il 4 e il 5 agosto, indicando loro il luogo dove far erigere il monumento. Un luogo speciale che avrebbero riconosciuto grazie a un. La coppia allora si fece ricevere da Papa Liberio e, con grande sorpresa, scoprirono che anche il pontefice aveva fatto lo stesso sogno.