Olimpiadi 2024 il messaggio social di Imane Khelif | Basta al bullismo sugli atleti può avere conseguenze enormi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lo sfogo di, la pugile al centro delle polemiche alledi Parigi. “Non bullizzate gliperché questo ha”, dice sui, in un’intervista all’Associated Press. “Tutto ciò può distruggere le persone, può ucciderne i pensieri, lo spirito e la mente. Può dividere le persone. Per questo chiedo di mettere fine al”Leggi anche:, Tamberi in partenza per Parigi: dimissioni lampo dopo il ricovero per i calcoli renali Si aspettava lo sfogo dell’atleta algerina, dopo le polemiche che l’hanno travolta. In un’intervista a Sntv e AP, la pugile algerina parla di quanto accaduto in questi giorni in cui è stata presa di mira. La pietra dello scandalo ha visto come protagonista l’Italia, con la pugile Carini che si è ritirata dopo 46 secondi dal match contro l’algerina.