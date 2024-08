Mister D’Aversa dopo la partita Abbiamo prodotto molto ma non abbastanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Al termine dell’amichevole contro la Sampdoria, Roberto(nella foto) ha analizzato la sconfitta sottolineando però la prestazione positiva dei suoi ragazzi. "Sotto l’aspetto dell’impegno non posso dire niente. I ragazzi hanno cercato di riproporre quanto richiesto, ci sono tanti aspetti positivi. Non ci dobbiamo però abituare alla sconfitta - prosegue- quando produci tanto e perdi, deve fare riflettere tutti". Si sofferma poi sul passaggio alla difesa a tre e sul modulo 3-4-2-1 che è stato riproposto negli ultimi impegni. "Il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Se ho tre bravi in fase di costruzione e due quinti è giusto metterli nelle posizioni in cui possono rendere meglio". Il nuovo arrivato, Colombo, è entrato nella ripresa giocando i suoi primi minuti in azzurro.