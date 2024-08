Mars vuole comprare Pringles mossa da 27 miliardi di dollari ma con un’incognita

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un colosso del food punta a mangiarne un altro: secondo alcune indiscrezionistarebbe puntando ad acquisire Kellanova, casa produttrice di famosi snack salati come Cheez-It e. La bomba è stata sganciata da Reuters. Se l’operazione dovesse andare in porto si tratterebbe di una delle più grandi di sempre nel settore del cibo confezionato, dato il valore di mercato di Kellanova di circa 27diinclusi i debiti. Ma il Wall Street Journal parla di un potenziale accordo ancora più ricco: circa 30di. Balzo in Borsa per Kellanova Le azioni di Kellanova sono aumentate di circa il +20% da quando si è separata dalla Wk Kellogg Co Klg.n lo scorso ottobre, ma sono ancora scambiate a un prezzo inferiore rispetto a quello di alcuni dei suoi concorrenti, come Hershey Hsy.n e Mondelez International Mdlz.