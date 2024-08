Lautaro Martinez in anticipo ad Appiano Gentile Poi il rinnovo | ore decisive!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha dimostrato ancora una volta il suo legame indissolubile con l’Inter, rientrando anticipatamente dalle ferie per rispondere all’emergenza nel reparto offensivo nerazzurro. Dopodiché sarà il momento ufficiale dell’annuncio del. RIENTRO –, inizialmente atteso adl’8 agosto, già domani sarà invece a disposizione di Simone Inzaghi e dei compagni di squadra in allenamento, anticipando di due giorni il ritorno dopo le meritate vacanze. Il rientro precoce dell’attaccante argentino non è solo un segnale di professionalità, ma anche l’ennesima dimostrazione di affetto verso il club. Reduce anche dal trionfo in Copa América con l’Argentina, ha vissuto una stagione straordinaria, confermandosi come uno dei pilastri della squadra.