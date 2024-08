Josh Hartnett ha parlato delle ispirazioni per il suo ruolo in Trap

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)non ha dovuto cercare lontano per trovare ispirazione quando si è trattato di interpretare il suo ultimo personaggio. L’attore ha spiegato di aver preso a modello il suodi serial killer indi M. Night Shyamalan ispirandosi ad alcune “persone del nostro settore“, rivelando come lui e il regista siano riusciti a far sì che il pubblico si immedesimasse nel personaggio. “Night è Night, vuole dare al pubblico una nuova esperienza“, ha dettoa Entertainment Weekly . “Ha fatto questo per tutta la sua carriera. Prende una storia di fantasmi e la racconta dal punto di vista del fantasma. Prende una storia di invasione aliena e non mostra davvero gli alieni. Quindi questa è come un thriller retrò in uno spazio contenuto dal punto di vista dell’antagonista. È come Die Hard dal punto di vista di Hans Gruber“.