Infortunio Scamacca l’esito degli esami è terribile | il sostituto arriva dalla Serie A

(Di lunedì 5 agosto 2024)è shock: rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Il riferimento è alle condizioni di Gianluca, calciatore dell’Atalanta reduce da un gravissimonel match amichevole contro il Parma. L’attaccante nerazzurro verrà operato in mattinata a Villa Stuart dal Professor Mariani. I tempi di recupero sono stati stimati in almeno 6 mesi. Il nome delL’dipotrebbe addirittura accelerare la cessione di Koopmeiners alla Juventus. Il club nerazzurro ha bisogno di nuova disponibilità economica per finanziare un doppio importante colpo in entrata e regalare al tecnico Gasperini un altro attaccante. Proprio in questo senso nell’operazione con l’olandese potrebbe rientrare anche il cartellino di Arkadiusz Milik, in uscita dai bianconeri.