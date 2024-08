Il Sequel Amori & incantesimi 2 Onorerà l’Originale | Un Tributo alla Magia della Vita

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il tanto attesodiè finalmente in lavorazione e promette di mantenere vivo lo spirito del film originale del 1998. La produttrice Denise Di Novi, che ha lavorato al primo film, ha recentemente rilasciato un’intervista a People, dove ha condiviso alcuni dettagli entusiasmanti riguardo al progetto. Novità dal2 Secondo Di Novi, il team dietro il nuovo film comprende l’importanza cheha per molte persone, specialmente per le donne. “Penso che il grande errore che le persone fanno con isia quando vogliono reinventare la ruota ed essere totalmente originali e sorprendere le persone che è diverso o qualsiasi altra cosa,” ha dichiarato la produttrice.