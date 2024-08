Il Pisa accelera per il grande colpo in attacco Forcing per Lapadula Ma non sarà subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) di Michele BufalinoI passi avanti ci sono stati, ma non ancora decisivi per poter indirizzare la trattativa nella migliore direzione. Comunque sia le strade dele di Gianluca, 34 anni, attaccante del Cagliari, potrebbero finalmente incrociarsi. Occorrerà un po’ di pazienza e l’affare potrebbe andare in porto, con i suoi tempi. Come rivelato ieri su La Nazione infatti balla ancora un milione di differenza. Il Cagliari, che aveva chiesto cinque milioni, ora ne chiede due, mentre ilne offre uno. Le parti continuano a parlarsi e questo lungo rincorrersi che va avanti da giugno potrebbe arrivare a compimento, incontrandosi a metà strada. Non però prima della Coppa Italia. Lunedì 12 agosto infatti non gioca solo ila Frosinone, ma giocherà anche il Cagliari contro la Carrarese.