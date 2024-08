Enna emergenza idrica | L’erogazione dell’a sarà ogni tre giorni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) La situazionepprovvigionamento idrico nella provincia dicontinua a peggiorare a causa della scarsità di precipitazioni, che ha portato a una riduzione delle riserve d’acqua nella digancipa. Come già segnalato dall’ATI, Acquaha informato che l’acquadistribuita3 o 4, a seconda del comune. Si resta in attesa che i 13 nuovi pozzi “gemelli”, che l’assemblea territoriale, presieduta dall’avvocato Nino Cammarata – daè al lavoro per affrontare l’– sta facendo scavare sul territorio, possano essere sfruttati il prima possibile. L'articolotreproviene da Dayitalianews.