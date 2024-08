Cindy Crawford e la foto di famiglia look speciali per un’occasione speciale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cosa ci fa tutta ladiriunita ed elegante in unadi gruppo? L’ex modella ha postato lo scatto sui social aprendo ancora una volta la porta di quella che sembra unada Mulino Bianco.è apparsa nellacon la figlia Kaia, il figlio Presley e il marito Rande Gerber., Kaia Gerber e tutta laelegante e sorridente per unaricordo Appena tornate da Parigi per le Olimpiadi, dove sono state avvistate insieme,e la figlia 22enne, la supermodella Kaia, sono apparse raggianti e in splendida forma. Con loro il marito die padre dei ragazzi, Rande Gerber, e il figlio Presley di 25 anni.