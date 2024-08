Capua programma GOL | il consigliere Brogna deposita interrogazione sui tirocini di inclusione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa poche settimane hanno preso il via idisociale presso il comune di, rivolto a cittadini occupabili tra i 18 e i 65 anni residenti e/o domiciliati a. Coloro che erano interessati a partecipare alla selezione avrebbero dovuto, nello scorso mese di giugno, rivolgersi al Centro per l’Impiego, iscriversi – se non già iscritti – alGOL, chiedere di essere selezionati per svolgere ilo d’sociale con l’ente promotore PSB, individuato dal Comune diquale Ente ospitante. I candidati, acquisito l’elenco dal CPI, sarebbero stati successivamente convocati e selezionati dalla PSB che avrebbe valutato i requisiti specifici e le competenze, procedendo poi all’assegnazione nelle aree d’intervento per l’attivazione delo.