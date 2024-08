Burundi la visita dell’ambasciatore all’Agenzia Italiana per la Cooperazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella sede AICS Agenziaper laallo Sviluppo di Roma, c’è stata il 29 Luglio 2024 ladel, Ernest Ndabashinze, e del primoconsigliere, Emile Butoyi. Al centro del colloquio con il direttore di AICS, Marco Riccardo Rusconi, ci sono stati il Piano Mattei e il crescente impegno dell’Italia in Africa. RUSCONI ha ricordato, inoltre, i diversi progetti in corso insul canale umanitario e le numerose iniziative promosse da OSC e Enti locali, finanziati da AICS ed ha valorizzato la prossima apertura della sede AICS di Kampala che sarà competente anche per il Ruanda e il, consentendo così una maggiore vicinanza e una più agevole presenza sul territorio. L'articolo, laper laproviene da Ildenaro.it.