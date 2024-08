Attaccati da un branco di cinghiali Il racconto di una coppia di turisti milanesi in Toscana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Rozzano (Milano) – In vacanza inmarito e moglie a passeggio con i loro due cani sono stati assaliti da una famiglia di. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi quando la rozzanese Laura Gattuso e il marito Fabio, durante una vacanza itinerante in, erano sul Monte Amiata a circa 1.700 metri di altitudine a fare un’escursione. Una situazione critica che per fortuna si è risolta solo con un grande spavento per loro e per i loro cani. E forse proprio la presenza dei cani ha evitato che a essere aggredita fosse ladi. Un forte spavento avvenuto nei pressi di una zona abitata dove però animali selvatici a volte fanno capolino. Brutti incontri che negli ultimi tempi si ripetono spesso.