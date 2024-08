Al via il 5 novembre il processo a Toti Intanto Spinelli torna libero

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Si aprirà il prossimo 5ila Giovanni. La gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta della procura di Genova di giudizio immediato per l'ex presidente della Regione Liguria, l'imprenditore portuale Aldoe l'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova e Savona, nonché ex ad di Iren, Paolo Emilio Signorini. Le difese dovranno scegliere, entro il 15 settembre, se procedere con rito ordinario oppure se scegliere l'abbreviato o il patteggiamento. All'ex presidente della Regione Liguria vengono contestati la corruzione e il finanziamento illecito, mentre a Signorini ela sola corruzione. Il collegio giudicante è composto dai giudici Roberto Cascini, Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli: viene assegnato automaticamente in base a una tabella stabilita con un sistema informatico.