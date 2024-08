Torano Notte e giorno ’La pietra dei sogni’ L’opera collettiva che guarda al desiderio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Si chiama “Ladei Sogni” l’installazione delle due artiste: da 11 agosto lavoreranno nel borgo, il 13 agosto intervento performativo in piazza. I sogni, i pensieri, le riflessioni lasciati dai visitatori didiventeranno un’operache entrerà a far del Parco della Scultura Toranese. Si chiama “Ladei sogni” l’installazione a cui, in questi giorni, stanno lavorando al Polo delle Arti di San Martino le due artiste residenti della rassegna diffusa di arte contemporanea, Marianna Blier e Paola Cassola, che da domenica 11 agosto si trasferiranno nel borgo per condividere, le ultime fasi del processo creativo, con il pubblico.