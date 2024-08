Tesser | Post-Osimhen? Il Napoli avrà un attaccante di pari livello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 agosto 2024): Ilappena chiarirà la vicendaeventualmente andrà su un calciatore di, ha scelto un allenatore importante e sarà competitivo L’allenatore ed ex azzurro Attiliofa le carte al campionato di Serie A ai microfoni di Tuttomercatoweb: sule sulsull’Inter “L’Inter rimane la squadra da battere. Ha fatto un mercato di qualità in grande anticipo, si è mossa bene e parte favorita”. Sulle antagoniste dell’Inter “Mi sembra che Milan, Roma e Juve abbiano fatto anche loro un bel mercato. Ilappena chiarirà la vicendaeventualmente andrà su un calciatore di, ha scelto un allenatore importante e sarà competitivo”. Da chi si aspetta rinforzi? “Il Bologna ad esempio, l’anno scorso è stato la sorpresa del campionato. Dovrà giocare in due competizioni: Champions e campionato.