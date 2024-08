Roma | pareggio per 1-1 a Rieti nell' amichevole contro l' Olympiacos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)4 agosto 2024 - La squadra di Daniele De Rossi festeggia l'arrivo in giallorosso di Artem Dovbyk con un', ma manca ancora il bersaglio grosso quando si tratta di vittoria.a sfida infatti dello Stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" dilapareggia per 1-1 il testi campioni in carica della Conference League, ovvero l'. Due gol segnati entrambi su rigore nei primi 25' di gioco fissano il punteggio sul definitivo risultato di parità: al vantaggio dagli undici metri di Lorenzo Pellegrini, il quale trasforma il penalty dopo il fallo subito in area di rigore da Abraham, risponde Rodinei, dopo che per i giallorossi è stato Zeki Çelik a commettere il fallo che vale il tiro dagli undici metri.