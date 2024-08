Pagelle Italia-Spagna 11-13 pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 | le azzurre ci provano ma la Spagna è devastante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)11-13Condorelli, senza voto. Tabani, voto 5,5: soli nove minuti in acqua per l’azzurra che fa una fatica enorme contro le attaccanti iberiche. Galardi, voto 6,5: Silipo la mette in acqua per soli 5?, lei però si fa valere siglando una rete importantissima per tenere in corsa le. Avegno, voto 5,5: tanta tanta fatica in fase difensiva per l’atleta tricolore. Giustini, voto 6: molto meglio rispetto alle passate uscite, sigla anche una rete in superiorità. Bettini, voto 6,5: una doppietta, con una percentuale però bassa al tiro. È una delle più servite in occasioni offensive, ma va a corrente alternata. Picozzi, voto 7: una buonissima partita per la romana, che va a segno due volte e si disimpegna bene anche in zona difensiva. Bianconi, voto 7: nei momenti più importanti del match, la veterana azzurra si fa sempre sentire.