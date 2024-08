Media | Iran all' attacco contro Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 22.40 L'respinge le richieste di moderazione dei diplomatici arabi in previsione di un. Lo hanno riferito al Wall Street Journal fonti a conoscenza dei colloqui: Teheran avrebbe affermato che non importa se la sua risposta all'assassinio del leader di Hamas, Haniyeh, che attribuisce a, porterà a una guerra.e Hezbollah intenderebbero attaccareil 12/13 agosto,ricorrenza ebraica Tisha B'av (lutto per la distruzione di due templi). Così Sky News Arabia citando fonti d'intelligence.