Maggetti un oro che vale la storia Marta spietata nelle gare decisive | Volevo vincere è per Gigi Riva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) dall’inviato Quel vento aveva preso la rincorsa per 24 anni, da Sydney era arto fino a Marsiglia passando per la Sardegna, dove tutta un’isola ha spintoverso il suo sogno d’oro. Una vittoria olimpica che eguaglia quella di Alessandra Sensini nel 2000, in mezzo c’è stato anche un argento a Pechino sempre della Sensini, ma quello che ha combinato laacque del sud della Francia entra di diritto nelladel nostro sport. Ed è un premio all’ostinazione di una ragazza che a Tokyo era arta quarta dopo essersi autofinanziata con un progetto di raccolta sponsor chiamato ’Ajò’, sì, come l’urlo dei sardi copiato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ieri però rideva solo la 28enne delle Fiamme Gialle, che dopo qualificazioni attente chiuse al terzo posto è stata