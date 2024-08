Industria 87 imprese investono nelle aree di crisi della Liguria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Ottantasettesono pronte a investire, grazie alle agevolazioni regionali del Pr Fesr 2021-2027, 48,2 milioni di euro per lo sviluppo produttivo e occupazionale dei 59 comuni liguri riconosciuti all’interno delle “dile complessa e non complessa”, con la previsione di 501 nuovi posti di lavoro. In particolare sono 35 le domande di finanziamento presentate nell’Area dile Complessa del Savonese (21 comuni coinvolti), a fronte di un contributo regionale richiesto di oltre 22 milioni di euro; 52 quelle presentate dalledelledile Non Complessa (22 comuni nel genovesato, 11 nell’imperiese e 5 nello spezzino), per un totale di più di 25,7 milioni richiesti.