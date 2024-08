I turisti? Un guaio solo se mancano Il boom non spaventa Confesercenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Come conferma la recente indagine di Irpet, il 2024 sarà, a meno di eventi non prevedibili, l’anno del definitivo superamento dei livelli di presenzeche precedenti la pandemia. Nei primi cinque mesi dell’anno la variazione tendenziale sul 2019 registra infatti un solido +3,1% di presenze. Un segnale positivo, anche se sempre più spesso si parla di overtourism e della "sofferenza" delle città d’arte e, in questo periodo, delle località balneari toscane, prese d’assalto dai. Per Nico Gronchi, presidente diToscana, non è un problema, ma un fenomeno da gestire. Come? "Intanto una premessa: c’è da preoccuparsi quando inon ci sono, come è accaduto durante il Covid. Oggi sappiamo che sono tornati, ai livelli del 2019, e questo è un segnale positivo che fa bene all’economia della Toscana.