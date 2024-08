Esposto contro il depuratore | Puzza rumori molesti e topi | ormai viviamo sigillati in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) ", odore di fogna che ci obbliga a tenere chiuse le finestre, presenza die cedimenti strutturali dei giardini con progressivo smottamento". Sono queste alcune delle problematiche fatte emergere da un gruppo di riminesi che abitano nella zona di via Roma e attorno al parco Cervi. Problematiche che gli stessi residenti attribuirebbero ad "un impianto di sollevamento delle acque reflue situato in piazzale Decio Mercanti". Per questo motivo i cittadini hanno deciso di formare un comitato coinvolgendo gli avvocati Maria Rivieccio e Luca Montebelli. È stato presentato un-querela alla Procura della Repubblica nel novembre 2023. Unattraverso il quale si cerca di mettere nero su bianco il disagio che riguarda circa una cinquantina di persone aderenti al comitato.