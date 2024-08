Equitazione | Jessica von Bredow-Werndl è leggenda! Vince un altro oro nel dressage individuale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Doppietta a Tokyo 2020 e doppietta anche a Parigi 2024. La tedescavon, dopo aver vinto con la sua Germania la gara a squadre, si è presa anche il concorsodinello scenario olimpico della Reggia di Versailles. Con lo score di 90.093%, la teutonica – che monta TSF Dalera BB – si è imposta davanti a tutti precedendo la connazionale Isabell Werth, anche lei ieri in gara con la squadra tedesca, oggi seconda in sella a Wendi con il punteggio di 89.614%, e la britannica Charlotte Fry, terza con la quota di 88.971% montando Glamourdale. Resta giù dal podio l’olandese Dinja van Liere, quarta a 88.432%, in un concorso che ha visto tanti delusi, fra cui anche la danese Nanna Skodborg Merrald, nona su Zepter (83.293%), e lo svedese Patrik Kittel, 14esimo su Touchdown (80.854%).