Elodie tra le protagoniste super sexy di un iconico progetto internazionale | lo spoiler

(Di domenica 4 agosto 2024)ha sorpreso i suoi fan annunciando, con un video in accappatoio sulle spiagge della Florida Keys, la sua partecipazione al Calendario Pirelli 2025. La cantante italiana sarà una delle 12 figure di spicco a essere immortalate per il celebre calendario, che quest’anno sono state fotografate da Ethan James Green, noto per i suoi ritratti intimi e personali. Gli scatti, realizzati tra maggio e giugno, promettono di esaltare la sensualità, una qualità cheincarna perfettamente. Non solo musica:sta vivendo un periodo professionale straordinario. Dopo il successo con il film Ti mangio il cuore, per il quale ha vinto un David di Donatello per la colonna sonora Proiettili, è attualmente impegnata nelle riprese di Fuori, un film di Mario Martone dedicato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza.