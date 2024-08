Di nessun valore Gino Cecchettin le parole pesantissime su Turetta e il padre intercettati in carcere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Una nuova lezione di umanità da, ildi Giuliauccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo. Negli ultimi giorni hanno fatto molto rumore le intercettazioni intra il ragazzo e i suoi genitori, divulgate dal settimanale Giallo e riprese da varie testate. In quel drammatico faccia a faccia, ilNicola aveva detto al figlio: "Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti forza. Non sei l'unico. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare". In seguito, Nicolaaha chiesto scusa: "Gli ho detto solo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano frasi senza senso. Temevo che Filippo si suicidasse. Quegli instanti per noi erano devastanti.