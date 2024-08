Da Scanzorosciate a Parigi in bici per le Olimpiadi | il viaggio dell’ex campionessa Serena Tasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024). Lei è, exnazionale juniores in mountain bike (disciplina cross country). Insieme al fidanzato Alberto ha realizzato uno dei suoi sogni, essere presente ad un’edizione dei giochi olimpici, raggiungendodal suo paese d’origine,. Certo, l’ampia distanza tra le terre del Moscato e la capitale francese è stata coperta con un mezzo un po’ inusuale: lacletta. “Leerano uno dei miei sogni più grandi come atleta, qualcosa che purtroppo non sono riuscita a raggiungere per i problemi di salute che hanno forzato il mio ritiro – racconta la 28enne bergamasca -. Insieme ad Alberto ho pensato allora di venire infino aper vedere alcune gare dei giochi”.