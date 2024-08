Caso soldi facili a Pesaro il sindaco Ricci è deciso a costituirsi parte civili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – IlBiancani riunisce gli avvocati e scruta l’orizzonte per capire cosa fare se, e quando, arriverà la “tempesta” giudiziaria. “Cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare?”. L’orizzonte che ilAndrea Biancani sta cercando di sondare con il binocolo del proprio team legale si trova nella direzione di piazzale Carducci dove nella scrivania dell’ufficio della Procura, coordinato dalla dottoressa Maria Letizia Fucci, c’è un fascicolo di indagine ancora senza indagati e senza ipotesi di reato ma in base al quale la Squadra mobile della polizia e i militari della Guardia di finanza stanno già facendo controlli serrati in particolare si passano ai raggi X i conti correnti delle due associazioni, Opera Maestra e Stella Polare, i bonifici arrivati e i successivi prelievi.