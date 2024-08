Anche la Uilfpl sul piede di guerra | Occorre intervenire al più presto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Quello delle aggressioni al personale sanitario è un tema di cui negli ultimi anni si è iniziato a parlare sempre di più. E su cui sono intervenuti più voltei sindacati. "Dopo la pandemia il fenomeno è aumentato, lo ha affermato la stessa regione – dice Luca Lanzillotti della– e le aziende sanitarie lo sanno. Il direttore generale dell’Ausl Romagna si è impegnato a più riprese a potenziare le misure a protezione del personale sanitario. Restano, però, molte domande. Ad esempio a Ravenna sono presenti le telecamere al Pronto soccorso, che sono in primis uno strumento di deterrenza, ma non si capisce se siano a trasmissione diretta o solo per registrare.