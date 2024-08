A rischio la partecipazione di Tamberi alle Olimpiadi Febbre alta e un probabile calcolo renale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - Gianmarcoha posticipato a domani (lunedì 5 agosto) la partenza per Parigi per parteciparedi Parigi 2024 a causa di une di una conseguentea 38,8. Il store azzurro ieri aveva avvertito una fitta a un fianco e ha postato su Instagram la sua foto in ospedale con la mascherina. "Non può essere vero - ha scritto- ieri, 2 ore dopo aver scritto 'me lo merito' sui social, ho avvertito una fitta lancinante a un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue.. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di".