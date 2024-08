Tiro con l’arco calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 3 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo la conclusione del Mixed Team, questo weekend si chiuderà definitivamente il programma delconai Giochi Olimpici di Parigi, sabato 3, andrà in scena la fase finale della competizione individuale femminile, con tutti gli scontri diretti del tabellone dagli ottavi di finale in poi, fino ai match con in palio le medaglie a cinque cerchi. L’Italia purtroppo è già fuori dai giochi, dopo l’eliminazione ai sedicesimi di Chiara Rebagliati, in attesa di giocarsi domani l’ultima carta disponibile con Mauro Nespoli nella prova maschile. Fari puntati dunque sulla Corea del Sud, ancora in corsa per l’en plein di titoli (ha vinto i primi 3, ne mancano 2) e favorita per l’oro potendo contare sul formidabile trio composto da Lim Sihyeon, Nam Suhyeon e Jeon Hunyoung.