Tennistavolo Chen Meng vince il derby in finale e si aggiudica l’oro bronzo a Hina Hayata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Assegnate le medaglie nel singolare femminile delalle Olimpiadi di Parigi 2024. Nellaperera stato monologo cinese con la sfida trae Sun Yingsha. Sorpresa che c’è stata, con la vittoria da parte dicon la numero 1 del mondo con il punteggio di 4-2 (4-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-9, 11-6).che ha ottenuto diversi punti al servizio: ben 32 contro i 28 della sua avversaria e sul suo servizio ha perso appena 20 punti rispetto ai 25 persi da Sun. Un inizio che sembrava premiare la numero 1 del mondo che poi però si è arenata e non è riuscita a proseguire dopo il grande approccio.che invece va al Giappone grazie ache ha sconfitto per 4-2 la coreana Shin Yubin con lo score di 9-11, 13-11, 12-10, 11-7, 10-12, 11-7 in un’ora e dodici minuti di gioco.