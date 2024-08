Sulla moria di pesci a Orbetello si attendono sviluppi ma la Flai Cgil attacca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Nella laguna di, interessata a unadi, la situazione è stazionaria. Sinelle prossime 36 ore, dopo i due giorni di scirocco. Intanto, l'area resta sotto stretto monitoraggio, assicura il sindaco di, Andrea Casamenti, che fa il punto sullo stato di salute della laguna a 9 giorni dal peggioramento delle condizioni dell'ecosistema. Continua anche ka rimozione delle carcasse sui 42 km di sponde interne della laguna, tra ponente e levante. "Le sponde - spiega il primo cittadino - sono state battute più volte in questi 9 giorni, per un totale di oltre 400 km interessati dal servizio di controllo, monitoraggio e rimozione svolto dalle squadre organizzate dal nostro coordinamento della protezione civile, che ringraziamo per lo straordinario lavoro predisposto nel giro di pochissimo tempo e che ha dato risultati positivi".